"Se resti arrinesci", il Consiglio appoggia il movimento che lotta contro l'emigrazione giovanile

Il Consiglio comunale ha approvato ha approvato un Ordine del Giorno proposto dal Consigliere Ottavio Zacco, di sostegno al movimento "Se resti arrinesci" per la promozione di politiche del lavoro che contrastino il fenomeno dell'emigrazione giovanile dalla Sicilia.

Commentando il voto del Consiglio, il Consigliere Zacco ha sottolineato che "l'emigrazione giovanile deve tornare a rappresentare una facoltà del singolo. Una libera scelta di crescita personale, formazione e non una necessità. E’ tempo di cambiare rotta per una terra bellissima e disgraziata che è rimasta per anni schiava della 'raccomandazione' a causa di una parte marcia della politica che è costata il sacrificio delle nostre migliori risorse ed energie".

Plauso per il voto è venuto anche dal sindaco Leoluca Orlando che già a ottobre aveva aderito alle istanze del movimento e che ha sottolineato come "questo movimento spontaneo partito da Palermo sia riuscito ad espandersi grazie all'impegno e alla sensibilità di tanti, giovani e non, riportando la questione dell'occupazione giovanile al centro dell'attenzione politica".