Bagheria, sì della Regione alla ristrutturazione di 4 scuole: progetti ammessi in graduatoria

Le scuole Wojtyla, Puglisi, Carducci e Scianna di Bagheria si rifanno il look. I progetti di ristrutturazione sono stati ammessi nella graduatoria definitiva dell’assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale della Sicilia. Ne dà notizia il sindaco Patrizio Cinque. Prossimamente saranno redatti i decreti di finanziamento. Per il Ciro Scianna sono stati richiesti 617.650 euro, per la scuola Puglisi 1.269.500 euro, per il Carducci 740.200 euro e per il Wojtyla 1.025.721,54 euro.

"Esprimo grande soddisfazione nel leggere i progetti, presentati dal Comune di Bagheria, sono stati inseriti nelle graduatorie – dichiara il sindaco Patrizio Cinque – e desidero ringraziare i progettisti e tutta la direzione VIII, diretta dal geometra Lisuzzo, che ha lavorato affinché si potesse raggiungere un risultato importante per il mondo scolastico cittadino. Il lavoro di programmazione e progettazione, iniziato sin dal nostro insediamento, continua a dare i suoi frutti".