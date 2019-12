Nuovo appuntamento con la Scuola di politica "Futura", a Baida anche la Boschi

Dopo le feste nuovo appuntamento con la Scuola di formazione politica per under 30 "Futura". Ad annunciarlo è il capogruppo dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone: "Questa volta parleremo di Economia e Politica e lo faremo insieme alla mia amica e collega Maria Elena Boschi, con il presidente di Banca Imi Gaetano Micciché e con altri esperti del settore".

L'incontro si terrà giorno 11 e 12 gennaio sempre a Baida. Il tema di questo terzo appuntamento è "La nuova alleanza tra economia e politica" e per lanciare l’iniziativa è stata scelta una frase dell’ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton: “It’s the Economy, stupid!”. Per prenotarsi bisogna compilare il modulo al seguente link.