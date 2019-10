Scuola, Pontrelli e Tantino (Diventerà Bellissima): "Offensivo togliere crocifisso"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Secondo il Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti, andrebbe tolto il Crocifisso dalle aule scolastiche in difesa di una presunta laicità. Probabilmente il Ministro sconosce una decisione del 2006 del Consiglio di Stato, che a proposito recita: '[...] Si deve pensare al crocefisso come ad un simbolo idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato. Nel contesto culturale italiano, appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si presti, più di esso, a farlo'". Lo dichiarano Tania Pontrelli e Luca Tantino, del direttivo regionale di Diventerà Bellissima.

"Crediamo sia proprio quel 'contesto culturale italiano' richiamato dal Consiglio di Stato - proseguono - che il Ministro stenta ad accettare. Il Crocifisso è certamente un simbolo religioso, ma è un simbolo italiano ed occidentale in cui si concentrano solidarietà, altruismo disinteressato, uguaglianza nella meritocrazia, difesa degli ultimi. Valori civili, per l'appunto. Valori presenti in Costituzione. La stessa su cui ha giurato il Ministro. Non c'è da scandalizzarsi, dunque, se il Crocefisso è presente nelle aule scolastiche. Insegna più il rispetto e la comprensione dell'altro l'effigie di un Uomo in croce, rispetto ad una parete bianca, amorfa, di una Istituzione che rinuncerebbe ad una precisa identità. Territoriale. Nazionale. Europea. Occidentale. Francamente abbiamo serie difficoltà ad immaginare un bidello di qualsiasi scuola italiana entrare in un'aula e togliere il Crocifisso dalla parete in applicazione di una legge. Lo sanno bene anche il Ministro e l'intera parte politica a cui egli appartiene. Siamo in presenza delle solite dichiarazioni d'impatto che fanno notizia per 48 ore e poi cadono nel dimenticatoio. In un'Italia che non riescono a interpretare, che non sanno interpretare se non nella parte largamente minoritaria sensibile a fredde alchimie di palazzo. Al Ministro dedichiamo un aforisma di Couchoud: 'Tutto ciò che si è fatto in Occidente durante tanti secoli, si è fatto all’ombra gigantesca della croce'".