Al Miur vertice per i collaboratori scolastici, Orlando: "Segnale importante"

Si apre uno spiraglio per i collaboratori scolastici ex lsu. E' stato convocato al ministero dell'Istruzione guidato da Marco Bussetti un tavolo per discutere il tema della stabilizzazione dei lavoratori, così come era stato richiesto dal Comune.

"La convocazione da parte del ministro - dice il sindaco Leoluca Orlando - è un segnale importante perchè quella è la sede nella quale si possono trovare le risposte utili a completare il percorso positivo avviato lo scorso anno che vede però ancora alcune incertezze su tempi e modalità di stabilizzazione di tutti i lavoratori, i cui servizi sono fondamentali per le scuole palermitane".