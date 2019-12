Sciortino annuncia l'ingresso in Italia Viva

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sciortino Salvatore entra nel gruppo Italia Viva. Una decisione presa all’indomani della Leopolda. I contatti con il Senatore Davide Faraone prima e Salvo Alotta dopo hanno confermato ancor di più la sua scelta. Sciortino impegnato sul campo sportivo seguendo Associazioni Sportive e molto attivo con Associazioni di Volontariato ritrova in Italia Viva diversi amici tra cui Sandro Terrani capogruppo al Comune di Palermo ed Edy Tamajo Deputato Regionale. Sciortino stimato anche dal Centro Destra ha scelto di seguire Renzi per pura coscienza personale ed ammette che quello che si assiste oggi da parte del Centro Destra o per meglio dire dalla Destra non è vera politica ma un continuo attacco che sta portando a fomentare odio tra le persone e tuttociò solo per ottenere più consenso elettorale. Ci vuole, continua Sciortino, moderazione e dialogo, senso del dovere ed armonia. Abbassiamo i toni e mettiamoci a lavorare, ma soprattutto mettiamoci a disposizione dei cittadini.