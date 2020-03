Stop a commistioni coi burocrati e rotazione nelle commissioni: lunedì Orlando in Consiglio

Stop alle commistioni tra politica e burocrazia, con lo spostamento della commissione Urbanistica dagli uffici di via Ausonia ad altra sede; rotazione dei componenti delle varie commissioni consiliari; maggiore impegno nell'attività d'Aula del Consiglio.

E' quanto emerge dalla conferenza dei capigruppo che si è svolta stamattina a Palazzo delle Aquile. Sulle proposte, c'è l'intesa coi capigruppotra i capigruppo e il presidente Totò Orlando, che ha annunciato la presenza del sindaco in Aula per lunedì prossimo. Dopodiché verranno formalizzate le decisioni concordate. Così il Consiglio prova a reagire all'inchiesta "Giano Bifronte", che ha portato all'arresto di 7 persone tra imprenditori, funzionari (Mario Li Castri e Giuseppe Monteleone) e consiglieri comunali (Giovanni Lo Cascio e Sandro Terrani). Non proprio figure marginali, essendo quest'ultimi due pezzi importanti della maggioranza che sostiene il sindaco Leoluca Orlando. E cioè fino ad ora i capigruppo del Pd e di Italia Viva.

Il presidente Orlando ha attivato le procedure per la surroga dei consiglieri finiti ai domiciliari e sospesi dalla Prefettura. Al loro posto entreranno a Sala delle Lapidi due donne: Milena Gentile e Claudia Rini, prime dei non eletti nelle liste Democratici e popolari e Mov139. Il confronto coi capigruppi di oggi, in delle fasi più complicate (anzi, la più complicata) di questa sindacatura Orlando, è stato scandito da momenti di nervosismo. Con le fibrillazioni interne alla maggioranza e le opposizioni che hanno incalzato Giunta e maggioranza sulla revisione degli atti firmati dai burocrati arrestati e sul Piano regolatore generale, come chiesto dalla consigliera Giulia Argiroffi (gruppo Oso).

Entrare nel merito di ogni singolo atto, però, comporta una competenza sia tecnica che giuridica. E c'è chi dice che i consiglieri non sarebbero nelle condizioni di assolvere a questo compito. Ciò che preoccupa di più sono le difficoltà politiche. E allora la domanda sorge spontanea: visto questo guazzabuglio potrebbero esserci delle ripercussioni sul prosieguo consiliatura?