Sassi contro il tram, Caracausi (Idv): "Solidarietà agli autisti Amat"

“Esprimo piena e incondizionata solidarietà agli autisti del tram della linea 1 che in questi giorni sono stati oggetto di un vero e proprio attacco da parte di soggetti non identificati e che, con il lancio di alcuni sassi, hanno sfondato i vetri di ben tre carrozze”. Lo dice il presidente della commissione Aziende del consiglio comunale di Palermo, Paolo Caracausi (Idv). “Una situazione da guerriglia che richiede, da parte delle forze dell’ordine, un presidio di questa porzione di territorio che sempre più sta diventando teatro di aggressioni e violenze contro i beni comuni – dice Caracausi – Chiediamo al Prefetto e al Questore di intervenire immediatamente: gli sforzi del Comune di Palermo e dell’Amat non possono essere vanificati dai vandali”.