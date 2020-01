Le "sardine" tornano a Palermo: "Siamo parte di un grande cambiamento"

Dopo il "debutto" in città lo scorso mese di novembre, tornano a riunirsi le "sardine" di Palermo. Il movimento nato a Bologna contro l'ex vicempremier Salvini si riunirà in assemblea pubblica domani alle 21.30 al Wanderlust in via Lattarini.

L'appuntamento è stato lanciato su Facebook nella pagina "6000 Sardine - Palermo". "Il tratto ontologico delle sardine - si legge - è che aggregano superando le differenze. Chiunque può mettersi in gioco con il proprio bagaglio culturale, sociale e di competenze. Se vuoi essere parte di un grande cambiamento, vieni!". "Il mare è aperto e non ha confini - scrivono ancora gli organizzatori dell'assemblea su Facebook -. Il mare è ricco di opportunità e c'è sempre posto per chi ha voglia di avventura, per chi è disposto a mettersi in gioco. Carissime sardine panormitane, nel giro di qualche settimana torneremo protagonisti con le nostre iniziative e abbiamo bisogno di tutta la partecipazione possibile. Se vuoi mettere a disposizione le tue competenze, se vuoi darti da fare, se vuoi coinvolgere le tue realtà sociali e la tua rete, allora vieni!".