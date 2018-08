Santa Flavia, in Consiglio comunale nasce il gruppo di Diventerà Bellissima

Nasce a Santa Flavia il gruppo consiliare di Diventerà Bellissima. Ne dà notizia il capogruppo all'Ars, Alessandro Aricò, che sottolinea: "Il nostro movimento politico continua a strutturarsi sul territorio e nelle amministrazioni comunali, come dimostrano pure gli ottimi risultati conseguiti alle ultime Amministrative in provincia di Palermo. Pochi giorni fa un altro gruppo consiliare è stato costituito a Monreale e in questi giorni stiamo ricevendo numerose altre richieste di adesioni al nostro progetto politico".

Il neo-gruppo di Diventerà Bellissima al Consiglio comunale di Santa Flavia è costituito da tre donne. La capogruppo Antonella Cavezzano dichiara: "Insieme alle colleghe Mariella Orlando e Rita Di Maio sosterremo l'azione amministrativa della giunta guidata dal sindaco Salvatore Sanfilippo e avremo come priorità una profonda sburocratizzazione dell'apparato comunale, in modo da andare incontro alle legittime richieste dei cittadini-utenti".