Il Ministero sblocca i fondi per gli ospedali, 53 milioni per Cervello e Di Cristina

Ad annunciarlo è il ministro della Salute Giulia Grillo: "Basta luoghi fatiscenti e in certi casi pericolosi". In provincia stanziati 11,5 milioni per la struttura sanitaria di Corleone. In totale sono più di 236 i milioni destinati alla Sicilia