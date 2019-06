La sanità siciliana costa meno, ma le Asp pagano in ritardo i fornitori

La sanità siciliana costa meno, ma paga i fornitori in ritardo. Le spese per il personale e i servizi hanno beneficiato di un consistente piano di rientro, ma soffrono i fornitori costretti ad aspettare tempi lunghi: il 30 per cento dei pagamenti è stato effettuato oltre i termini previsti. I ritardi maggiori a Messina e Palermo. "Il referto al Parlamento sulla gestione finanziaria dei servizi sanitari regionali relativa all'esercizio 2017

presentato dalla Corte dei Conti - dice il Centro Pio La Torre - afferma in estrema sintesi che calano i debiti verso i fornitori, anche se gli oneri per interessi per ritardati pagamenti restano elevati, diminuisce il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, ma aumentano le disponibilità liquide a fine esercizio, segno di una limitata fluidità nelle procedure di pagamento".

"La Regione che è stata oggetto di un piano di rientro e di risanamento - sottolinea l'economista Franco Garufi - , ha acquisito nel 2018 un finanziamento di poco più di 9 miliardi di euro con un incremento dello 0,69 per cento sul 2017 e con un'aliquota di compartecipazione fissata dal 2009 nella misura del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario".

ll costo del personale in Sicilia è diminuito del 3,09 per cento tra il 2013 e il 2017 passando da 2.780.697 milioni di euro a 2.694. 720. Il rapporto percentuale tra costo del personale e spesa totale è pari al 30,07 per cento collocando l'isola grosso modo nella media nazionale. L'incidenza della spesa pro-capite sul Pil regionale è pari al 10,3 per cento a fronte della media italiana del 6,6 per cento. Diminuisce del 3,7 per cento il valore nazionale del ticket fisso per ricetta pagato dagli assistiti.