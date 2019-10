Zona San Lorenzo, Susinno: "Finalmente istituito senso unico in via Dominici"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Firmata l’Ordinanza, con numero 1188/2019, da parte dell’Ufficio Traffico, che interviene sulla regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare della Via Matteo Dominici e della Via Villa Giocosa. "Un provvedimento che rispecchia sostanzialmente una delibera della VI Circoscrizionale dice Sergio Susinno - Consigliere circoscrizionale di Sinistra Comune - promotore dell’atto che sarà vigente nei prossimi giorni non appena sarà posizionata l’apposita cartellonistica".

"Lo scopo di questa Ordinanza – continua Susinno – è quello di determinare una coerenza rotatoria legata al senso unico di circolazione della Via Ingegneros a suo tempo istituito, ma anche di migliorare, in Via Matteo Dominici, la fruibilità della viabilità di una strada di esigue dimensioni. Una viabilità, in vigenza del doppio senso di circolazione, palesemente “soffocata” in una via, verosimilmente neanche in coerenza con le dimensioni minime previste dal Codice della Strada, che spesso è stata anche teatro di pesanti diverbi tra automobilisti per le evidenti difficoltà ad oltrepassarsi da un lato all’altro per effetto anche delle macchine in sosta".