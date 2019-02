Salvo D'Asta (Settima): "Attacco ai dehors immotivato, Marchese pensi alle borgate senza controllo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Che il comandante della polizia municipale pensasse più ai servizi che dovrebbero dare i suoi uomini piuttosto che pensare ai dehors in via Isidoro La Lumia, per tutta una stagione estiva ho chiesto personalmente interventi alla polizia municipale per le varie problematiche inerenti la borgata di Vergine Maria: dalle macchine dentro la spiaggia ai parcheggiatori abusivi agli ambulanti alla tendopoli e alla musica a tutto volume che disturba la quiete della borgata. Mi sembra fuori luogo lo sfogo di Marchese su un argomento che nel caso in cui fosse come lui sostiene creerebbe non pochi problemi alle attività commerciali. Sono d'accordo con il consigliere Zacco (presidente della VI commissione, attività produttive), dopo tanti sacrifici si è trovato un accordo con i commercianti per far sì che le attività potessero trovare maggior sviluppo. I dehors sono fondamentali per lo sviluppo economico di una città ormai rasa al suolo.

Salva D'Asta (Sicilia Futura), VII circoscrizione