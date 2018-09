Il ritorno dell'ex governatore Totò Cuffaro all'Ars: relatore a un convegno sulle carceri

L'ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro torna all'Assemblea regionale siciliana. Lo farà nei panni del relatore del convegno "Oltre le sbarre. Uno sguardo ai diritti e alle tutele dei figli dei detenuti", organizzato dal deputato regionale dell'Udc, Vincenzo Figuccia. La scorsa legislatura l'allora presidente dell'Ars Giovanni Ardizzone negò all'ex governatore, che ha scontato in carcere una condanna definitiva per favoreggiamento alla mafia, di partecipare a un convegno sempre sul tema delle carceri. Il caso allora sollevò molte polemiche. Adesso il nuovo corso.

L'appuntamento è in programma il 13 settembre alle 11.30, nella sala intitolata a Piersanti Mattarella, l'ex presidente della Regione assassinato dalla mafia il 6 gennaio del 1980. "L'obiettivo è quello di mettere in luce le carenze degli istituti penitenziari siciliani e le prospettive possibili rispetto all'assenza di spazi gialli e di professionalità idonee ad accompagnare i figli dei detenuti all'incontro con i propri genitori, preparandoli ad andare con cuore e mente ad uno scambio 'oltre le sbarre'", spiega Figuccia. "Non dimentichiamo che ogni qualvolta un soggetto entra in carcere per scontare una pena, scompare dalla società un genitore - aggiunge ancora l'esponente dell'Udc . La cosa più ingiusta è che viene meno il diritto alla sua genitorialità".

Parteciperanno anche il Garante regionale per i diritti dei detenuti, Giovanni Fiandaca, la direttrice della casa circondariale Pagliarelli di Palermo, Francesca Vazzana, giuristi e operatori del settore.

Le reazioni

“Non ci sono parole. Il ritorno di Cuffaro all’Ars è di una vergogna assoluta. Anzi, una porcata. E che sa pure di beffa: non solo viene srotolato il tappeto rosso davanti a un condannato per fatti di mafia, ma si lo fa pure nella sala dedicata a chi per mano della mafia ci ha rimesso la vita. Non c’è che dire, pensavamo di aver toccato il fondo con le ultime uscite di Micciché, ma evidentemente si vuole continuare a scavare”. Così il gruppo parlamentare del M5S. “Prosegue – aggiungono gli esponenti M5S - la gestione fallimentare della presidenza Miccichè, che continua a guadagnarsi i titoli dei giornali per fatti negativi, mai per la produttività del Palazzo che è quasi nulla. In quanto a inviti inopportuni, tra l’altro, Miccichè ha pure un fresco precedente, quello, del tutto fuori luogo, fatto a Mori e De Donno in occasione della proiezione del docufilm sul generale Mori. E pi ci si chiede perché i cittadini si allontanano dalla istituzioni. Si proceda in questo senso e il solco finora scavato diventerà un baratro”.