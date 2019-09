Amianto abbandonato in zona Candelai, Nicolao: "Incivili mettono a rischio la salute dei bambini"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"In salita Santamarina, un'arteria pedonale che collega via Candelai con via Celso, il dirigente dell’ufficio Ambiente dopo che ha ricevuto la mia nota - dice il vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao - ha stabilito con un accurato sopralluogo che in quel sito vi è presenza di materiale in cemento di amianto e detriti. Solitamente in questa strada gli incivili abbandonano rifiuti come bottiglie di vetro e sacchetti di spazzatura, ma questa volta si sono superati hanno abbandonando parti di amianto, in una strada di circa 30 metri dove ogni mattina sono tantissimi i piccoli bambini che la percorrono per recarsi nella vicina scuola Turrisi Colonna di piazza Gran Cancelliere".

"A lamentarsi sono stati i residenti che chiedono il posizionamento delle telecamere, in particolar modo Fabio Arrigo che insieme alla Sua famiglia teme possibili malattie dell’apparato respiratorio e della pleura membrana che avvolge i polmoni, causate dall’inalazione di fibre di amianto, anche la consigliera Maria Pitarresi si è adoperata per sottoporre alla circoscrizione la delicata questione. Non si può avere tolleranza per chi mette a repentaglio la salute di tutti, in particolare quella dei bambini che accompagnati dai genitori transitano a fianco dell’area adesso recintata dalla Rap".

"Ho trasmesso una nota al vice sindaco con delega al decoro urbano e all’assessore all’ambiente - conclude Nicolao - al fine di calendarizare nel piu breve tempo possibile l’iter per la caratterizzazione e la rimozione, al comandate della polizia municipale perché si possa aumentare la caccia a questi banditi che pur di disfarsi di materiale pericoloso sono disposti ad avvelenare i cittadini".