Sabato assemblea Idv, Caracausi: "Partito vivo, bentornato a Di Pietro"

Sabato 16 giugno, all’Hotel Palatino di Roma, si svolgerà l’assemblea nazionale di Italia dei Valori a cui prenderà parte anche il vicesegretario regionale della Sicilia Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo. “Sarà un momento di rilancio per il partito guidato da Ignazio Messina – dice Caracausi – che avrà il piacere di riabbracciare anche il suo fondatore, Antonio Di Pietro, a cui diamo il bentornato. Oggi più che mai l’Italia e la Sicilia hanno bisogno delle battaglie di Idv su legittima difesa, uso dei beni confiscati, contrasto al gioco d’azzardo, lotta all’evasione fiscale, politiche attive per il lavoro e una sanità migliore per tutti. Avvieremo una grande stagione referendaria che ridia centralità ai cittadini, partendo proprio dai territori”.