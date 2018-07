Partinico, nuovo assessore nella giunta De Luca: a Rosi Pennino le Politiche sociali

Rosi Pennino pronta a subentrare nella squadra del sindaco Maurizio De Luca, che ha vinto al ballottaggio contro l’ex deputato Rao con il 65,04% dei voti. La voce circolava da giorni e adesso si attendono solo le ultime firme ufficiali, ma l’ex pasionaria del Pd - passata alle scorse amministrative palermitane tra le fila di Forza Italia - sarà il prossimo assessore alle Politiche sociali, alla Salute e allo Sviluppo rurale di Partinico. Ieri il primo cittadino ha sciolto le riserve sulle deleghe e sul nome di chi avrebbe dovuto sostituire Meruccio Polizzi.

Dopo gli ultimi dubbi anche la Pennino si è lasciata andare con un post di ringraziamento ai "compagni" con i quali ha condiviso le ultime fatiche politiche. "A Gianfranco Miccichè, un uomo e un politico che crede nelle persone senza pregiudizi ne luoghi comuni, agli amici candidati con cui è stata percorsa questa avventura. A Meruccio Polizzi - scrive su Facebook -, uomo di straordinario spessore morale e politico a servizio di Partinico e di Forza Italia con lealtà vera, al sindaco De Luca che avrà il mio totale supporto e la mia lealtà costante. A Giuseppe Milazzo senza il quale nessuna avventura avrebbe avuto inizio. E infine alla mia Sara, che insieme a #parlautismo tirano sempre fuori #tuttolamore che ho dentro".

Rosi Pennino è la fondatrice dell’associazione ParlAutismo, per vent’anni militante nel centrosinistra ma recentemente passata al centrodestra con il candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli, sostenuto dal forzista Gianfranco Miccichè. Da allora, proprio per questa scelta che ha continuato a sostenere con convinzione, ha dovuto affrontare le aspre critiche degli ex compagni. Ma subito dopo aver dato la propria disponibilità a fare l’assessore in squadra con Ferrandelli, aveva chiarito il suo punto di vista: "Sono una donna difficile e libera, saprò ‘sciarriarmi’ se necessario".