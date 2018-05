Sospesa la presidente dei giovani del Pd candidata nel centrodestra a Partinico

“Apprendiamo con soddisfazione l’esito del ricorso che abbiamo presentato alla commissione regionale di garanzia dei Gd, avverso la candidatura del presidente della direzione provinciale, Roberta Oliva, candidatasi per le amministrative di Partinico, nell’unico schieramento partitico di destra presente nel suo territorio”. Esordiscono così i quattro giovani democratici palermitani, Maria Grazia Gullo, Elvira Martino, Giuliana Milone e Dario Macchiarella, commentando l’esito del ricorso presentato per denunciare il gravo atto politico compiuto dalla dirigente della giovanile, candidata tra le file del centro destra per queste amministrative.

“Il nostro dovere da giovani di questa federazione e di questo partito - si legge in una nota - è quello di continuare a tracciare fattivamente una linea di demarcazione da tutti coloro i quali, con anima trasformista, avvallano o si prestano ad operazione simili, cercando di snaturare sempre più l’anima del partito quale alternativo, distante e distinto dalle destre L’esito positivo del ricorso, da noi presentato, è il segno di rispetto del nostro partito, della nostra giovanile e dei nostri iscritti che meritano delle risposte e l’agire coerente e conforme a quelli che sono i nostri principi e i nostri valori di sinistra. Il forte senso di appartenenza al partito - concludono - ci porterà sempre a lottare contro tutto ciò che può contribuire a calpestare la nostra dignità politica”.