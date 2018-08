Rita Borsellino, gruppo Pd al Consiglio: "Scompare un punto di riferimento per i siciliani onesti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La scomparsa di Rita Borsellino non può che rendere triste questo giorno non solo per i palermitani, ma per tutti i siciliani e le persone oneste che credono nella legalità e nella speranza di un futuro migliore. Rita è stata una donna capace, caparbia, intelligente, che ha dedicato la propria vita a battaglie che hanno reso migliore questa terra: un punto di riferimento non solo per il centrosinistra, ma per tutti coloro che fanno politica con passione e onestà, che lottano per una società più giusta. A lei va il nostro sentito ringraziamento per tutto ciò che ha fatto, per la sua testimonianza e il suo impegno; alla famiglia i nostri sentimenti di vicinanza, in un momento così doloroso. Il gruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo chiederà una seduta commemorativa per Rita Borsellino a Sala delle Lapidi, che ricordi il suo grande contributo alla città”. Lo dice il gruppo del Partito Democratico al consiglio comunale di Palermo, in seguito alla morte di Rita Borsellino.