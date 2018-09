Riscossione Sicilia, Raffa (Fabi): "Caro Musumeci, ci dispiace ma così non va"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Si continua a rinviare l’assetto di amministrazione di Riscossione Sicilia e ciò con gravi danni per l’economia della Regione e per i dipendenti della Società Regionale che giorno dopo giorno continuano a fare il proprio dovere e aspettano di averi soddisfatti i diritti derivanti dalla sottoscrizione da parte aziendale della contrattazione nazionale”. A dichiararlo è Carmelo Raffa, Segretario Coordinatore FABI Sicilia. “Il Governo – aggiunge Raffa – dia immediatamente un assetto alla gestione della Società attraverso la nomina di Persone che abbiano i requisiti previsti dalle leggi vigenti. La FABI dice basta a giochi che tenderebbero a non dare veri amministratori alla Società di Riscossione”. “La FABI Sicilia, ancora una volta, – conclude – lancia un appello affinchè si crei un vero fronte unitario dei sindacati aziendali, indispensabile per difendere gli interessi dei lavoratori”.