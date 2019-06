Mondello, sì alla riqualificazione della piazza: Consiglio comunale approva progetto

Palermo potrà partecipare al bando regionale per finanziare un progetto di riqualificazione della piazza di Mondello per un totale di 1,5 milioni di euro. Il Consiglio comunale ha approvato il progetto preliminare redatto dall'architetto Sarta. L'ok dell'Aula era un passaggio fondamente per permettere l'avvio dell'iter per la progettazione esecutiva che prevede la copertura finanziaria di un milione e mezzo.

"Ringrazio - afferma il consigliere Ottavio Zacco - il vice sindaco Fabio Giambrone per aver dato seguito alla mia richiesta di far aderire il comune di Palermo al bando regionale inserendo la riqualificazione e ripavimentazione della piazza di Mondello nel piano triennale. Con l'approvazione da parte del consiglio comunale del progetto preliminare, l'amministrazione comunale e l'intero Consiglio ridaranno la giusta dignità ad una delle località balneari più belle d'Italia".

Soddisfatto anche Dario Chinnici, capogruppo del Pd al consiglio comunale: "Grazie al voto positivo di oggi in Consiglio comunale è stato fatto un altro passo in avanti per il rilancio delle borgate marinare della città, anche in chiave turistica, che si aggiunge alle molteplici iniziative per il decoro urbano, come il nuovo asfalto colorato che ha fatto la sua comparsa in viale Regina Elena, curate dal vicesindaco Fabio Giambrone".

“Il bando regionale, a cui il comune di Palermo potrà partecipare grazie al voto favorevole di Sala delle Lapidi, consentirà di finanziare - afferma Tony Sala, capogruppo Palermo 2022 - buona parte di un progetto complessivo di restyling della piazza di Mondello e che prevede, fra le tante cose, una nuova illuminazione e lo spostamento della fontana, così da rendere maggiore lo spazio disponibile per eventi culturali e musicali. Adesso l’impegno deve essere quello di trovare le risorse per finanziare anche la restante parte del progetto, nell’ottica di una riqualificazione complessiva di tutta la zona”.