Rinnovo Consulta delle Culture, il 24 si vota: Delfina Nunes non si ricandiderà

Il prossimo 24 giugno si voterà per il rinnovo della Consulta delle Culture, l'Istituzione che promuove la partecipazione politica delle comunità straniere a Palermo. "L'attuale presidente Delfina Nunes nel corso di un incontro con il sindaco Leoluca Orlando - fa sapere il Comune in una nota - ha comunicato che non si ricandiderà".

“Sono certo - commenta Orlando - che Delfina Nunes non farà mancare anche in futuro la propria fattiva partecipazione per il miglioramento della nostra comunità palermitana che tanto deve al suo impegno. Grazie per lo spirito di servizio e impegno per portare avanti una così importante istituzione della nostra città”.