Pressing di Sinistra Comune sulla Giunta, Orlando: "Aumentare il tasso politicità"

"Il rafforzamento politico di questa Giunta non è 'entra tu che esco io', ma è aumentare il tasso di politicità. Da questo punto di vista, consideratemi a vostra disposizione". Il sindaco Leoluca Orlando, intervenendo all'incontro pubblico organizzato da Sinistra Comune all'Istituto Gramsci, ha risposto così alle sollecitazioni sul rimpasto.

Il capogruppo a Sala delle Lapidi di Sinistra Comune, Giusto Catania, è sì d'accordo ad una Giunta politica, ma si è detto "contrario a sostituire tre assessori che non hanno una tessera di un partito, con altri tre che ne hanno una. La nuova Giunta deve avere in tutti i suoi componenti e in tutte le sue azioni passione, lungimiranza e senso di responsabilità. E soprattutto non deve commettere due errori mortali: l'infedeltà alla causa e la mancanza di responsabilità. Se la nuova giunta politica serve solo a scrivere una parentesi di cronaca non credo serva né a Palermo nè a produrre processi irreversibili. In caso contrario noi ci siamo. Abbiamo l'obbligo politico di rispettare la nostra visione della città, sulla quale abbiamo vinto le elezioni".

Ovvero proseguire sulla strada "dell'anomalia Palermo, di cui il sindaco Orlando è garanzia - ha aggiunto Catania - a prescindere dal fatto che abbia la tessera del Pd. Quello che importa è che a Palermo si continuino a fare quelle cose che altri sindaci del Pd non fanno nel resto d'Italia, come mantenere pubblici i servizi. Fare squadra significa avviare le primarie per selezionare la classe dirigente che continuerà a guidare questa città nel 2022. Dobbiamo dare un senso allo slogan che ci ha portato a vincere le elezioni".

Quello di Catania è stato uno dei tanti interventi che hanno scandito l'assemblea pubblica di Sinistra Comune, dove è stato formalizzato un vero e proprio invito a rilanciare l'azione politica, tenendo fede al programma elettorale, e non sono mancati i malumori per alcune scelte prese dall'amministrazione. Su tutte l'ordinanza anti-prostituzione e una città più a misura di bambino. Orlando, che ha rimarcato di "non essere per nulla stanco o appannato", ha più volte sottolineato "il cambiamento culturale della città". Per poi rivendicare la bontà di un progetto politico che si fonda "sulla gestione pubblica dell'acqua e dei rifiuti"; rispedendo perà al mittente le critiche sui disservizi: "Le criticità - si è giustificato il primo cittadino - sono la spia della nostra anomalia".

Il sindaco si è poi soffermato sui conti del Comune, affermando che "il bilancio consolidato è la messa in sicurezza del sistema delle partecipate. Col bilancio consolidato, che è un elemento assolutamente innovativo che ovviamente sta creando tanti nervosismi e tante difficoltà, non può più fallire l'azienda partecipata fallisce il Comune".

Al termine dell'incontro, Giusto Catania ha dichiarato che si tratta "di un avvio positivo di discussione, anche se non esaustivo". Una nuova assemblea pubblica è stata fissata il 19 maggio.