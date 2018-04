Settima circoscrizione, Sicilia Futura: "No ad altri disservizi da parte della Rap"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In questi giorni assistiamo ad un ulteriore disservizio da parte dell’Azienda Rap, oltre alla chiusura del Tmb per un guasto al nastro trasportatore, oggi apprendiamo che gran parte dell’organico addetto allo spazzamento sarà dislocato alla raccolta della differenziata. Auspichiamo che questo non si traduca in un ulteriore criticità del servizio spazzamento manuale e per ottemperare ad eventuali disservizi chiediamo a Rap l’utilizzo dei mezzi di spazzamento meccanizzato. Il Capogruppo di Sicilia Futura della Settima Circoscrizione Consigliere Alessandro Scaffidi.