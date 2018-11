Rap a corto di personale, Norata chiede rinforzi: ipotesi distacco per i lavoratori Reset

La Rap a corto di personale si "gioca" la carta del distacco del personale da altre ex municipalizzate: Reset su tutte. Lo scorso 31 ottobre, durante un'audizione in Consiglio comunale sul consuntivo 2017, era stato l'amministratore unico della società Giuseppe Norata ad anticipare questa possibilità: "In atto vi è un’interlocuzione con l'amministrazione comunale per giungere ad un accordo di rete per poter utilizzare al meglio il personale delle altre aziende, ad esempio di Reset, in distacco presso Rap". Così Norata, che punta a "sopperire alle carenze di personale" in settori quali "lo spazzamento manuale" dove ad oggi sono impiegati 200 addetti.

Anche nella differenziata, l'azienda di piazzetta Cairoli "soffre" la poca disponibilità di uomini: 450 circa, insufficienti secondo i sindacati. Per la raccolta ci sono altri 400 lavoratori; il resto è suddiviso tra manutenzione strade, pulizia delle sedi giudiziarie, discarica e Tmb, logistica, officina, servizi collaterali e tecnico-amministativi, per un totale di 1.843 dipendenti.

"Risulta imprescindibile - afferma Marcello Susinno, consigliere di Sinistra Comune - procedere al più presto ai distacchi, perché è sotto gli occhi di tutti che la Rap è in forte affanno in più settori. Difficoltà che vanno dalla sia dalla manutenzione strade e marciapiedi, ma anche dal mancato spazzamento che è anche concausa degli allagamenti. Le caditoie infatti si otturano per effetto dei rifiuti lasciati per strada. L'azienda non riesce a stare dietro ad un livello così alto e perdurante di inciviltà di diversi cittadini".

I distacchi sarebbero la soluzione individuata dai vertici della Rap per non gravare troppo sui conti già in rosso. "Al momento - prosegue Susinno - nessuna mobilità è possibile attuare senza appesantire il blancio". A tal proposito, va ricordato che da gennaio a giugno la Rap ha fatto registrare una perdita di 6,3 milioni di euro. Con il sistema del distacco del personale verrebbero retribuiti dalla "casa madre", ovvero la Reset, alla quale la Rap pagherebbe le fatture per il costo del lavoro. "E' una buona soluzione - spiega Dionisio Giordano, da un paio di giorni nuovo segretario generale della Fit Cisl Sicilia -. In questo modo si prenderebbero due piccioni con una fava: la Reset potrebbe alleggerire i conti alla voce costo dei lavoratori e la Rap, bisognosa di manodopera, non dovrebbe fare assunzioni e soprattutto non applicherebbe i contratti del comparto igiene ambientale ma quelli multiservizi, che sono meno onerosi".

Un passo fondamentale sarà anche la rimodulazione del nuovo contratto di servizio. Se la Rap infatti dovesse cedere il servizio di manutenzione stradale (ad altra azienda o all'esterno?), si potrebbe recuperare altro personale. "Avevamo chiesto l'innesto in Rap dei lavoratori della Srr Palermo Area metropolitana - conclude Giordano - ma la risposta è stata negativa, perché in questa fase c'è l'esigenza di alleggerire i costi della Reset".

Salvo Barone, segretario di Asia, reclama però "equità tra i dipendenti di Reset e quelli di Rap". E aggiunge: "Il contratto multiservizi prevede un compenso di 6,50 euro all'ora; quello d'igiene ambientale di 10 euro, più gli accordi di secondo livello. Qual è il budget di Rap? Con i soldi disponibili sarebbe meglio fare direttamente le assunzioni, anche per non creare disparità di trattamento". Il distacco tuttavia sarebbe una soluzione temporanea. "Noi invece crediamo - conclude Barone - che si debba lavorare ad una soluzione strutturale. No a scelte unilaterali, in questa vicenda vanno coinvolti i sindacati a livello confederale".