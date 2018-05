Comune, Ferrandelli: "Corte dei Conti svela fallimento dell'amministrazione"

"Il quadro che emerge dagli organi di controllo terzi, vedi la Corte dei Conti e i Revisori contabili, è allarmante e dimostra la fine della narrazione di questa amministrazione". Così Fabrizio Ferrandelli, leader dell'opposizione a Palazzo delle Aquile.

"Una situazione drammatica - precisa - che va al di là delle ultime due amministrazioni, ma che affonda le sue radici nei 37 anni di gestione di questa città. Fingere che i problemi non ci siano è il tipico atteggiamento di chi, come lo struzzo, affonda la testa nella sabbia. Sarebbe più maturo e responsabile - continua Ferrandelli - ammettere i problemi per poter studiare soluzioni appropriate che evitino il default e il fallimento delle controllate. Noi abbiamo diverse idee e le mettiamo al servizio della città. I rilievi sulla differenziata evidenziati per la gestione Amia sono a mio avviso riscontrabili anche su questi ultimi anni di gestione. Da mesi segnaliamo il fatto che non basta cambiare nome a un’azienda, se non la so rende efficiente dal punto di vista gestionale e non si industrializzano i processi. Che la raccolta differenziata sia anche oggi al palo è un’evidenza riscontrabile da ogni palermitano e l’incapacità e assenza di gestione sono dimostrate dalla mancanza dei vertici aziendali. Lanceremo nelle prossime settimane - conclude Ferrandelli - una stagione di dibattito in aula per buttare le carte in tavola e obbligare l’amministrazione a una rapida sterzata perché non possiamo permettere che Palermo crolli a picco".