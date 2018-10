Nuovo piano del Comune per la differenziata, Caracausi: "Siamo sulla buona strada"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Non posso che esprimere soddisfazione per il nuovo piano messo a punto dal Comune e che prevede di raggiungere il 30% della differenziata entro dicembre”. Lo dice Paolo Caracausi (Idv), presidente della commissione Aziende del Consiglio comunale, commentando il piano redatto in collaborazione con Rap e inviato alla Regione.

“In questi mesi la commissione da me presieduta ha più volte puntato il dito su un’organizzazione fallimentare e sulla necessità di isole ecologiche e di uomini e donne da affiancare alla Municipale per il controllo del territorio – spiega Caracausi - Il nuovo regolamento sui rifiuti, che però non è ancora arrivato in Consiglio, è stato sollecitato agli uffici dall’inizio dell’anno e una bozza ci è stata fornita questa estate. Siamo sulla buona strada e questo grazie a un nuovo management competente in materia che in queste prime settimane ha dimostrato di saperci fare. Siamo molto lontani da un servizio efficiente e da una città pulita, che ci si aspetterebbe considerando quanto si paga di Tari, pertanto che ben vengano i provvedimenti annunciati. Finalmente si parla del coinvolgimento di tutte le aziende, cosa che chiedo da mesi, per operare in sinergia. E’ necessario che al più presto le aziende presentino i piani industriali e che l’amministrazione lavori a una rivisitazione dei contratti di servizio”.