"Operai dedicati al 'porta a porta', ma chi pulisce le strade?": M5S contro la Rap

"Con l’avvio del Porta a Porta, nel centro storico sono state trasferite dall’area spazzamento ulteriori 40 unità con la conseguenza che per l’intero territorio comunale ci ritroviamo con appena 100-150 addetti, ovvero un numero insufficiente a garantire il rispetto del contratto di servizio". A sollevare il caso è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo. "A Palermo, e soprattutto nelle periferie, non si spazza più - conclude il consigliere del M5S - E' un fatto grave che i cittadini paghino per non avere un servizio. Abbiamo chiesto al Consiglio comunale di occuparsi prima possibile della revisione dei contratti di servizio e di convocare la Rap per affrontare questo problema".

Lamentele arrivano anche dal consigliere della VII ciroscrizione Giovanni Galioto: "L’organico per lo spazzamento è ridotto all’osso e, con questo ulteriore taglio, nella nostra circoscrizione sembra che rimarranno poco meno di 10 addetti allo spazzamento che ovviamente non saranno in grado di garantire la pulizia stradale del territorio inerente alla VII circoscrizione. Questa è la conferma che l'amministrazione Orlando è sorda e cieca rispetto alle istanze che provengono dalle periferie: siamo lasciati soli e nel più totale abbandono".