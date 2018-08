Il futuro di Rap e i dubbi del M5S: "Privatizzazione? Norata smentisce Orlando, Comune chiarisca"

"Ci auguriamo che le parole del neo presidente Norata non siano solo chiacchiere e annunci in perfetto stile orlandiano: da almeno cinque anni, infatti, i cittadini palermitani attendono le isole ecologiche e gli ispettori ambientali promessi. Ovviamente finora sono state solo chiacchiere, perché nulla di quello che è stato promesso è stato realizzato".

E' questo il duro attacco all'amministrazione Orlando da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale. "Mentre Orlando continua a propagandare di non voler privatizzare le partecipate del Comune - denunciano i consiglieri Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo - il presidente della Rap invece ha già affermato di volere affidare dei servizi, anche se temporaneamente, ai privati. Quindi la smettano di prendere in giro i palermitani, ci dicano chiaramente se hanno cambiata la linea politica e se hanno intenzione di privatizzare la Rap".

Poi l'affondo del gruppo M5S sul conflitto d'interesse di Norata con la sua azienda privata e l'azienda pubblica, e la procedura per la nomina a vertice delle partecipate Rap e Amg: "Il presidente chiarisca anche come intende gestire il conflitto di interessi essendo amministratore e socio della Ecox srl, società che si occupa di rifiuti e che voleva realizzare un impianto di trattamento nella zona industriale di Termini Imerese - concludono i consiglieri pentastellati -. Non possiamo non evidenziare, infine, che nella procedura di selezione del presidente della Rap e della Amg sembrerebbe che l'amministrazione abbia grossolanamente violato i requisiti previsti dal bando: Norata, infatti, non sarebbe in possesso del requisito della laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica, mentre Butera non avrebbe maturato l'esperienza necessaria richiesta in aziende di dimensione economica e strutturale comparabile a quella per cui è stato incaricato. Il Movimento 5 Stelle sta predisponendo un'interrogazione dettagliata per accertare quanto esposto".

A stretto giro di posta la replica del sindaco Leouluca Orlando: "Quando la Rap farà una gara pubblica per acquistare autocompattatori, i consiglieri del Movimento 5 Stelle protesteranno perché non li costruisce in proprio? Hanno questi consiglieri comunali una sia pur vaga conoscenza della legge e della differenza tra gestione pubblica e affidamento di servizi a privati?". Orlando prosegue così il suo affondo ai grillini: "Stessa ignoranza della legge dimostrano quando paventano inesistenti violazioni dei requisiti per la nomina degli amministratori unici, non sapendo che il possesso di competenza specifica e pluriennale nei settori di intervento delle aziende costituisce un requisito suppletivo all'eventuale assenza di titolo accademico. E, come è noto, sia Giuseppe Norata sia Mario Butera hanno una elevatissima e qualificata esperienza nei rispettivi settori, con riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale delle loro professionalità".

"La verità - conclude il sindaco - è che queste nomine, che esprimono la linea politica dell'intera maggioranza che ha sostenuto la mia candidatura e che rappresentano espressione di competenza, esperienza e professionalità, hanno gettato nel panico gli sfascisti del Movimento 5 Stelle che confermano di avere soltanto una capacità: quella di urlare e gridare allo scandalo senza mai proporre o mostrare idee per la buona amministrazione della città".