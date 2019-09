Rifiuti, allarme dei 5 Stelle: "Palermo rischia di perdere fondi per i centri di raccolta"

Finanziamenti regionali fino a 800 mila euro per la realizzazione di nuovi centri comunali per la raccolta rifiuti sono a disposizione, ma il Comune di Palermo rischia di lasciarseli sfuggire. A lanciare l'allarme, in un momento in cui l'emergenza rifiuti nel capoluogo siciliano è al centro delle cronache, è il Movimento 5 Stelle. In particolare i deputati nazionali e regionali Adriano Varrica e Giampiero Trizzino e il consigliere comunale Antonino Randazzo, che hanno inviato una nota al sindaco Leoluca Orlando e all'assessore comunale all'Ambiente Giusto Catania per chiedere un impegno del Comune a partecipare al bando.

"La scadenza dell'avviso è fine ottobre e sembra che ancora non sia stato presentata nessuna istanza dal Comune" sottolineano dal Movimento. "Il nostro auspicio - affermano Varrica, Trizzino e Randazzo - è che l'amministrazione si attivi per accedere a questi consistenti finanziamenti. Perdere tale occasione sarebbe gravissimo. I centri comunali di raccolta sono un pilastro della virtuosa gestione dei rifiuti, consentendo il recupero dei materiali e gli sgravi d'imposta per i cittadini che operano con coscienza. Si parla continuamente di scarsità di risorse finanziarie pubbliche, non si può prescindere da queste opportunità".