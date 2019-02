Borgo Vecchio, il "porta a porta" non decolla: "Quando l'isola ecologica a piazza della Pace?"

"La raccolta differenziata a Palermo stenta a decollare e continua a registrare significativi ritardi e non soltanto per responsabilità dei cittadini, ma soprattutto per carenze della Rap e dell’amministrazione comunale". Lo affermano il consigliere comunale del M5S, Antonino Randazzo, e il consigliere dell'Ottava circoscrizione, Sandro Amore.

"Sono diverse le segnalazioni che continuano a pervenire circa i ritardi e i mancati prelievi da parte del gestore del servizio - dicono Randazzo e Amore - Molte di queste ci giungono ad esempio dal Borgo Vecchio, dove la raccolta differenziata è partita male lo scorso dicembre. Molti cittadini sono ancora disorientati e lamentano poche informazioni e calendari di ritiro non rispettati".

"Proprio nel quartiere Borgo Vecchio a piazza della Pace - concludono i cinquestelle - la Rap si era impegnata a realizzare, fra l’altro entro dicembre 2018, il secondo Centro comunale di raccolta cittadino dopo viale dei Picciotti. Si tratta di un'isola ecologica che potrebbe essere di supporto al porta a porta e di contrasto alle discariche abusive di ingombranti, rispetto alla quale addirittura non risulta ancora emessa alcuna ordinanza sindacale. Il sindaco ha davvero intenzione di realizzarle queste 8 isole ecologiche?".