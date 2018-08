Impianto di compostaggio a Terrasini: ricorso più vicino, Comune nomina legale

Il ricorso contro il provvedimento regionale che autorizza la ditta “Edil Ambiente” alla realizzazione e gestione di un impianto di compostaggio e stoccaggio di rifiuti non pericolosi in contrada Paterna, a Terrasini, è più vicino. Il Comune, con delibera di Giunta (n.83 del 21/08/2018), ha approvato l’autorizzazione all’azione legale contro il decreto regionale e nominato come suo rappresentante legale l’avvocato Francesco Stallone.

"In questo modo - dichiara il sindaco Giosuè Maniaci - si è dato seguito alla volontà espressa dall’amministrazione e dal Consiglio comunale che, con atti deliberativi e dirigenziali, e facendo proprie le preoccupazioni della cittadinanza, delle associazioni ambientaliste e delle categorie produttive turistico-alberghiere, hanno manifestato già in fase procedimentale la contrarietà alla realizzazione dell’impianto della Edil Ambiente perché lesiva di superiori interessi pubblici ritenuti meritevoli di tutela”.