Forza Italia, Savona nominato responsabile per i rapporti con la Presidenza della Regione

Il coordinamento regionale azzurro ha nominato Riccardo Savona, presidente della commissione Bilancio dell’Ars, responsabile di Forza Italia per i rapporti con la Presidenza della Regione e il governo.

Per il commissario regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, “l’onorevole Savona saprà svolgere questo compito con la serietà e la professionalità che lo contraddistinguono. Il suo ruolo di presidente della commissione Bilancio gli permetterà di portare avanti un proficuo dialogo con il governo regionale, al fine di affrontare i temi di natura economico-finanziaria e i relativi negoziati tuttora in corso con lo Stato”.

“Sono onorato e ringrazio il partito per la fiducia che mi ha riposto – ha detto Savona -. Continuerò a lavorare con costanza per la causa della Sicilia, convinto come sono che grazie all’impegno del partito, riusciremo a dare una prospettiva di sviluppo e crescita all’Isola”.