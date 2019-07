Terrasini, manutenzione conclusa: riapre il Centro comunale di raccolta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si informa la cittadinanza che da sabato 13 luglio sarà riaperto il Ccr (Centro comunale di raccolta) sulla strada statale 113, al km 296. Il servizio, come quello complessivo di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati e gli altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’Aro Cinisi-Terrasini, è gestito dalla società Econord Spa di Varese.

L’Amministrazione comunale si scusa per i disagi che i cittadini sono stati costretti a subire in questi ultimi giorni a causa della chiusura temporanea del Ccr, ma chiarisce che è stato necessario e obbligatorio effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento dell’impianto e delle strutture. Da domani, però, tutto rientrerà nella normalità, garantendo la piena funzionalità del servizio per tutti i giorni della settimana.

Di seguito gli orari di apertura e chiusura del Ccr: dal lunedì al sabato, di mattina, dalle 9 alle 12,20; di pomeriggio, dalle 14 alle 17. La domenica, invece, dalle ore 7 alle 13,20. Si ricorda alla cittadinanza che sarà possibile conferire presso il Ccr le seguenti frazioni: plastica, vetro, alluminio, carta e cartone, legno, sfalci di potatura e ingombranti. Si comunica, altresì, che da lunedì 15 luglio 2019 sarò attivo anche il numero verde 800688726 per eventuali segnalazioni, disservizi o prenotazioni per il servizio di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio.