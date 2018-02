Musumeci revoca quasi tutti i dirigenti: le nuove nomine entro cinque giorni

Restano in carica solo i due direttori in procinto di andare in pensione, Giovanni Silvia e Maria Elena Volpes. Musumeci: "Il criterio per le prossime scelte sarà quello della competenza e del rapporto fiduciario. Nella futura squadra anche volti nuovi"