Navette Amat, Gentile chiarisce: "I fondi ci sono, non si dovevano sospendere"

I fondi per le navette dell'Amat ci sono. Anche se non bastano tutto l'anno. Lo mette nero su bianco l'assessore al Bilancio, Antonino Gentile, in una nota riservata inviata all'amministratore unico dell'Amat Michele Cimino, al sindaco Leoluca Orlando, al ragioniere generale Paolo Bohuslav Basile e al servizio Trasporto pubblico di massa.

"Il bilancio 2019 - scrive Gentile - prevede stanziamenti per 1,3 milioni di euro, ancora non impegnati, che non giustificano la sospensione del servizio navette da oggi operato. Risulta poi agli atti richiesta d'implementazione ulteriore di risorse nel redigendo bilancio 2019-2021, in corso di esame unitamente ad altre esigenze, per la predisposizione in questo mese di un maxi-emendamento allo schema di bilancio. Ne consegue, d'intesa con il sindaco, che non si ravvisano i motivi di urgenza alla base del provvedimento di sospensione del servizio".

E allora perché le navette che collegano Basile-piazza Indipendenza sono state azzerate e quelle che fanno il giro del centro storico sono state dimezzate? A quanto pare, l'assessore alla Mobilità Iolanda Riolo avrebbe optato per dare lo stop all'Amat non avendo il servizio copertura totale. Iniziativa che ha determinato uno scontro in Giunta tra la Riolo e Gentile, con quest'ultimo che avrebbe preferito che la collega di Giunta si confrontasse prima di dare disposizioni all'Amat.

Sulla vicenda navette, comunque rientrata, sarà il Consiglio comunale a dire l'ultima parola in sede di trattazione del Bilancio (al momento approvato solo in Giunta). Per finanziare le navette servirebbero 2 milioni, che potrebbero essere reperite da economie residue del Comune. Pertanto, a partire da domani, l’Amat riattiverà gradualmente il servizio di navetta gratuita Express, che collega il nodo Basile con piazza Indipendenza, e riporterà a quattro le vetture per la navetta Free Centro storico (arancione), con itinerario all’interno della zona a traffico limitato (Ztl).