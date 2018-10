La Reset tira il freno a mano: stop agli straordinari per i lavoratori

A partire da oggi, stop agli straordinari per i lavoratori della Reset. Lo ha deciso l'amministratore unico della società, Antonio Perniciaro Spatrisano, che ha bloccato anche i servizi erogati al Comune nelle giornate di sabato e domenica. Mentre per quanto riguarda i servizi presso il cimitero ed il canile municipale, "qualsiasi attività richiesta fuori dal normale orario contrattuale dovrà essere svolta in regime di 'banca ore' con recupero entro l'anno corrente".

Gli "ordini" ai dipendenti sono stati messi nero su bianco in una nota firmata anche dal responsabile dell'area Risorse umane Vincenzo Mirabile. La decisione dell'azienda è tassativa ed è stata presa perché nel 2018 la Reset si ritroverà in cassa 31 milioni di euro: 2 milioni in meno rispetto alle somme stanziate dal Comune nel 2017. "Tale situazione - scrivono Perniciaro e Mirabile - potrebbe generare per Reset una criticità sul conto economico del corrente esercizio 2018, tale da imporre operazioni correttive di contenimento dei costi finalizzate a salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario aziendale".

I vertici della Reset hanno tirato il freno a mano dopo aver spulciato i numeri del bilancio di previsione approvato dalla Giunta (ma non ancora in Consiglio comunale, alle prese con il consuntivo 2017) che, se confermati da Sala delle Lapidi, porterebbero ad "alleggerire" il contratto di servizio. Da qui la necessità di bloccare gli straordinari nel quarto trimestre 2018. Con l'indicazione a tutto il personale di "effettuare la propria prestazione lavorativa secondo il regime delle 34 ore settimanali". Altro che aumento di ore: la promessa "strappata" dai sindacati al Comune non potrà essere rispettata. Il che si era già capito, tanto che i sindacati di categoria la scorsa settimana avevano fatto la voce grossa. Ora si scopre che la situazione è ancora più complicata.

"Le azioni della società potranno essere riviste - concludono Perniciaro e Mirabile nella nota inviata a sindacati, responsabili di area, degli uffici e supervisori - qualora l'evoluzione dell'iter attualmente in corso per la definitiva approvazione del bilancio di previsione 2018 del Comune prevederà stanziamenti in linea con quelli del 2017".