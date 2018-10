Operai Reset ancora a mezzo servizio, l'Uras attacca il Comune: "Impegni non rispettati"

"Rispettare gli accordi sulla Reset" perché "senza un colpo di reni i lavoratori rimarranno inchiodati alle 34 ore, senza inquadramento, senza le altre previsioni economiche e normative del contratto”. Pietro La Torre, segretario generale del sindacato Ursas, dopo l’audizione presso la commissione Partecipate del Comune spiega che "il quadro emerso induce a pensare che allo stato attuale neanche il 2019 sarà l’anno di svolta di questa società partecipata. Eppure la Reset risulta la migliore sia per i servizi resi in via strutturale sia per la miriade d’interventi che il Comune estemporaneamente affida per tappare buchi e le emergenze non diversamente gestibili".

Assieme ai sindacati Alba e Usb, La Torre parla di un quadro di incertezza e di un Comune “che sembra avere rimosso dalla sua memoria gli impegni sottoscritti con le organizzazioni sindacali nel 2014, che dovevano riportare a normalità i rapporti di lavoro nel 2018, anche attraverso l’integrale applicazione del contratto di lavoro Senza fare inutili polemiche ci chiediamo come possa una azienda, il cui cuore sono i servizi che le persone realizzano, dotarsi di una programmazione quando ancora oggi non appare chiaro se il corrispettivo di questo 2018 sarà di 30 o di 33 milioni come si era convenuto".

"Non possono più coesistere nel sistema delle partecipate lavoratori di serie A e lavoratori di serie B - prosegue il sindacalista - gli accordi a suo tempo stipulati hanno da un lato perso efficacia e quindi impongono il ripristino di condizioni di legalità contrattuale. I conti fatti a suo tempo e i discendenti accordi parlavano di circa 40-42 milioni di euro a regime, per il ripristino di una condizione di regolarità contrattuale, ovvero l’implemento di tre milioni di euro per ogni esercizio finanziario a cui andavano ad aggiungersi il risparmio dell’iva, gli esodi incentivati, il transito di lavoratori ad altre partecipate, servizi aggiuntivi e qualificanti anche con la formazione del personale e il regime doveva raggiungersi nel 2018. Poco di tutto ciò è stato fatto".

La Torre ricorda anche di avere provocatoriamente proposto di implementare la Rap di 300 unità lavorative per lo spazzamento senza però risposte. "Certo - conclude - aprire tanti ragionamenti e fiumi di polemiche a volte serve a non trovare soluzione per nessuno. Muovere critiche argomentate e documentate va bene, ma muoverle gratuitamente all’attuale management che pure tra mille difficoltà ha difeso un percorso e una prospettiva tradisce l’ansia o l’aspettativa per un ritorno al passato. Oggi l’unico ritorno al passato è quello della dignità lavorativa di questi lavoratori, a cui subito il Comune deve permettere l’applicazione integrale del contratto loro spettante di diritto".