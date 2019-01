"Scaro" e ittico, Orlando in pressing sul Consiglio: "Regolamento da approvare rapidamente"

Il sindaco Leoluca Orlando interviene sul regolamento unico dei mercati generali dopo le polemiche nate a Sala delle Lapidi. L'invito del sindaco all'assemblea cittadina è di fare in fretta. "Sul regolamento unico dei mercati generali, come su altri importanti regolamenti per lo sviluppo economico della città, è necessario che il Consiglio comunale individui modalità per una rapida approvazione", afferma il primo cittadino.

Il regolamento che disciplina l'attività del mercato ortofrutticolo e ittico, dopo il via libera della commissione Attività produttive, è stato "stoppato" dalla conferenza dei capigruppo. Che lo sta riscrivendo. Il motivo? L'ipotesi un'apertura ai privati. Tanto che un fronte trasversale, da Giusto Catania (Sinistra Comune) a Giulio Tantillo (Forza Italia), ha rimesso mano agli articoli del regolamento, innescando la reazione della commissione che aveva già emendato la versione originaria proposta dall'amministrazione comunale nel 2013.

I consiglieri Ottavio Zacco, Alessandro Anello e Toni Sala hanno replicato per le rime a Catania e Tantillo, rei di "aver sconfessato il lavoro della commissione Attività produttive" e di "agitare in maniera strumentale lo spauracchio della privatizzazione". Aggiungendo poi che è "troppo facile dire 'no' ai privati e poi non avere i soldi per far funzionare i mercati". Il sindaco Orlando adesso - pur non entrando nel merito della diatriba politica (un'eventuale privatizzazione) - spinge affinché il regolamento sbarchi al più presto in Consiglio: "L'amministrazione - conclude Orlando - ha ormai da anni formulato le proprie proposte, rimettendole alla doverosa valutazione dell'organo consiliare. Non è però possibile che tale valutazione si protragga all'infinito con un danno enorme per importanti settori economici della città".