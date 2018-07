Dehors, Ferrandelli sul regolamento: "Sì al diritto alla quiete, no a una città triste"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Credo che il nuovo regolamento sui dehors debba essere l’occasione per affrontare più in generale l’esigenza di un piano commerciale della città di Palermo e aprire il dibattito sulla zonizzazione acustica e la movida". Così Fabrizio Ferrandelli, leader dei Coraggiosi, a seguito della seduta in commissione Bilancio alla presenza dell’assessore Marino.

"Credo infatti che la realizzazione di un piano commerciale - spiega Ferrandelli - possa rispondere contemporaneamente alle esigenze di chi rivendica il giusto diritto alla quiete e di che auspica che Palermo possa trasformarsi in una città che offre divertimento, come le altre città europee, e che sia attrattiva turisticamente. Bisogna fare in fretta, innanzitutto, sul regolamento dehor per garantire regole certe. In Aula porremo forte la necessità di una pianificazione generale e sopratutto faremo in modo che non ci siano 'figli e figliastri'. Regole uguali per chi ha vecchie concessioni e per chi ne richiederà di nuove".

"Non permetteremo che vengano violate le regole della concorrenza e, in più, proporremo, nel rispetto di decibel e orari, anche una modifica del regolamento sulla movida, e contestualmente affronteremo il tema della filodiffusione e della musica dal vivo”, conclude Ferrandelli.