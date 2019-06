La Regione "congela" i fondi per il trasporto pubblico: tram a rischio

Il tram potrebbe finire su un binario morto. La Regione ha "congelato" 48 milioni di euro in attesa che dal governo nazionale arrivi l'ok alla dilazione in trent'anni del disavanzo siciliano. Frattanto, con le casse a secco, Palazzo d'Orleans ha scelto "una contrazione" dei fondi per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

Fuori dal burocratese, la "contrazione" altro non è che un taglio di 48 milioni in tutta la Sicilia, pari al 47% dei trasferimenti previsti per gli ultimi sei mesi del 2019 sia in favore dei Comuni sia delle società che effettuano i collegamenti con le aree interne. L'Amat, a conti fatti, perderebbe 7 milioni su 34 a partire dal primo luglio. Il rischio concreto è che fra un mese si fermino i tram e le linee degli autobus siano ridotte del 30%.

"Un provvedimento dagli effetti catastrofici, che mette a rischio l'intero trasporto pubblico di Palermo e l'Amat". Così l'assessore comunale alla Mobilità, Giusto Catania, che ha convocato d'urgenza per lunedì i tecnici dell'Amat. Il sindaco Leoluca Orlando invece chiederà la convocazione del tavolo Stato-Regione per lanciare l'allarme sui contraccolpi che subiranno i Comuni siciliani, città metropolitane in testa.

La Regione, con l'assessore ai Trasporti Marco Falcone, prova a gettare acqua sul fuoco, sostenendo che se non dovesse esserci un'intesa con Roma attraverso il coseddetto Collegato alla legge finanziaria verrebbero assegnate le risorse necessarie a mettere in sicurezza il trasporto pubblico siciliano.