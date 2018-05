Greco (Confintesa): "Per la stabilizzazione Asu il Governo regionale presenti proposte concrete"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Si è svolto ieri presso gli uffici del dipartimento regionale lavoro l'incontro tra sindacati ed assessore al lavoro in ordine alla problematica Asu. Presenti anche i deputati Eleonora Lo Curto (Udc), Rossana Cannata (Forza Italia) e Edy Tamajo (Sicilia Futura). Dopo l'incomprensibile decisione di lasciare fuori dalla finanziaria il bacino ASU adesso appare opportuno ricorrere ai ripari già a partire dal cosiddetto collegato che in tempi brevi dovrebbe approdare all'ARS per essere discusso” dichiara così il Coordinatore Provinciale Confintesa per i Precari, Rosario Greco, che chiede serietà intellettuale alla Giunta Regionale nell’affrontare la problematica delle stabilizzazioni del personale precario Asu.

“Bisogna certamente definire il percorso tracciato dalla LR 8/2017 e già dal prossimo incontro, previsto tra una settimana. Ci aspettiamo che l’esecutivo Musumeci presenti proposte concrete e risolutive. E' assolutamente indispensabile trovare soluzioni per oltre 5.000 lavoratori chiamati a garantire quotidianamente servizi essenziali presso i vari enti utilizzatori” conclude Rosario Greco.