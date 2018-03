Nervi sempre più tesi tra Sgarbi e il M5S: “La mozione contro di me? Ridicoli"

“Mi fa piacere che nel momento in cui, finite le elezioni, il M5S con il suo falso leader, incoronato da un Grillo latitante, si è distinto per voto di scambio, i membri grillini dell’assemblea siciliana insorgano contro di me per difendere Di Maio, rimproverandomi pateticamente il turpiloquio e le offese, che sono lo strumento peculiare con cui il patriarca latitante Grillo ha affermato il loro movimento, con insulti a chiunque, dallo 'psiconano' (senza rispetto per i disabili) a Umberto Veronesi chiamato 'cancronesi'". Così Vittorio Sgarbi, assessore regionale dei beni culturali in Sicilia, replica ai deputati regionali del Movimento 5 Stelle che hanno annunciato contro di lui la presentazione di una mozione di censura.

I pentastellati definiscono il comportamento di Sgarbi "inquilificabile" e lamentano "continui e squallidi turpiloqui via social e di reiterate offese indirizzate, spesso in pose indecenti, ad attivisti, militanti e portavoce del M5S e, soprattutto, contro Luigi Di Maio, che uniti alla scarsissima produttività della delega assessoriale di Sgarbi si sono tradotti in un atto parlamentare che il Movimento cercherà di portare in aula al più presto".

Il critico d'arte non sembra però turbato dalle accuse e rincara la dose: "Che siano maledetti, e la finiscano di chiedere a Musumeci la testa dell’unico avversario che hanno, e che ne ha già denunciato la collusione con la mafia nel sostegno all’eolico come fonte rinnovabile, e nella totale indifferenza per la distruzione del paesaggio siciliano, mai da loro tutelato, condividendo il più grande affare di Matteo Messina Denaro. Finalmente il movimento 5 stelle ha rivelato il suo vero volto, e io sono felice di averli disturbati. Inutili e infelici".