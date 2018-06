Il ministro Lezzi a Palermo: "Fondi Ue siano linfa per rilanciare il Sud"

"Oggi sono in missione a Palermo per partecipare alla chiusura dei lavori del tavolo tecnico tra Agenzia per la coesione territoriale e Regione siciliana. C'è l'oggettiva necessità di accelerare l'iter nell'utilizzo dei fondi europei e di individuare e sciogliere i nodi esistenti. Dei ritardi siamo tutti consapevoli ma, attraverso un lavoro condiviso, c'è la massima volontà di accelerare e di recuperare terreno". Lo scrive in un post su Facebook il ministro per il Sud, Barbara Lezzi.

"Sono qui - aggiunge - proprio per dare il segno concreto della mia disponibilità a collaborare, al fine di portare a casa risultati concreti che abbiano ricadute positive sui cittadini siciliani. In generale, al Sud questi fondi devono assolutamente essere utilizzati di più e meglio: voglio che diventino linfa vitale per il rilancio del Mezzogiorno".