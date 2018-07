Stop al trasferimento dei regionali, i sindacati: "Mobilità sia volontaria"

"Stop al trasferimento d'ufficio di 150 dipendenti regionali dai propri dipartimenti al servizio di guardiania delle dighe dell'Isola". Lo rendono noto Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl dopo un incontro con l'assessore Bernadette Grasso

Secondo quanto reso noto dai sindacati si vuole "dare vita a un percorso condiviso che si fondi innanzitutto su due pilastri: la base volontaria e l'incentivo". Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl sottolineano che "non si può effettuare la mobilità del personale solo per emergenza, hanno puntualizzato la necessità che la stessa deve essere funzionale e organizzata". "I trasferimenti, così come erano stati avviati - precisano Gaetano Agliozzo e Clara Crocè della Fp Cgil, Paolo Montera e Fabrizio Lercara della Cisl Fp, Enzo Tango e Luca Crimi della Uil Fpl - sono inaccettabili, soprattutto perché privi di criterio e potenzialmente dannosi per l'amministrazione stessa. Impossibile pensare di cambiare totalmente mansioni a un lavoratore senza prima avergli permesso di accedere a percorsi di formazione e riqualificazione. Abbiamo chiesto all'assessore - proseguono i sindacalisti - di attivare al più presto un confronto interdipartimentale con i dirigenti generali per definire il reale fabbisogno, considerando il reale carico di lavoro dei singoli dipartimenti per dipendente".

L'assessore Grasso ha ribadito "l'urgenza della questione" e prenderà in considerazione la creazione del tavolo, che potrebbe quindi essere convocato al più presto: "Dobbiamo trovare al più presto una soluzione per quella che è un'emergenza che riguarda tutto l'apparato regionale. Sono state rappresentate oggi le esigenze di personale dei dipartimenti - ha detto Grasso -. Mentre attendiamo che vengano confermate le linee guida nazionali sulla programmazione dei fabbisogni, a cui stiamo lavorando avvalendoci della collaborazione del Formez, rimane l'esigenza di redistribuire meglio il personale, quindi avviamo intanto il confronto sulla mobilità con i sindacati e i dirigenti generali".