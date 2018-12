La Regione apre le porte a 110 stagisti, Musumeci: "Creiamo nuove opportunità formative"

Le polemiche dei mesi scorsi non hanno fermato la Regione e adesso è ufficiale: Palazzo d'Orleans apre le porte a 110 stagisti. Ad annunciarlo, con un post su Facebook, è il governatore Nello Musumeci: si tratta di "percorsi formativi destinati a 110 giovani laureati attualmente inoccupati, per lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare presso i vari dipartimenti dell'amministrazione. L'obiettivo è quello di creare un bacino di competenze adeguate alle reali necessità dell'apparato burocratico".

Il presidente della Regione sottolinea che è "un'iniziativa che coinvolgerà le università dell'Isola e che abbiamo messo a punto, insieme all'assessore Roberto Lagalla, dopo un lungo e proficuo confronto con gli atenei. Potremo creare nuove opportunità formative, ma anche un indubbio beneficio per l'intera amministrazione che potrà contare su risorse umane con un alto livello di preparazione e un già solido know how".

L'idea del bando era stata resa nota già a ottobre, provocando un'accesa reazione da parte dei sindacati che avevano parlato di "precariato mascherato da tirocinio". A nulla però sono valse le proteste.

Gli allievi dovranno avere un’età non superiore ai 35 anni, essere residenti in Sicilia e dovranno aver conseguito una laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento con un voto minimo di 105/110. Daranno maggiore punteggio i titoli post laurea, come il dottorato di ricerca o il master, ed è richiesta la conoscenza della lingua inglese, comprovata dall’avere sostenuto l’esame presso l’università dove si è conseguito il titolo di laurea o dal possesso di una certificazione almeno di livello A2. Tutte le domande dovranno essere inviate entro le 14 del 21 gennaio 2019. Il tirocinio retribuito durerà un anno. Il compenso è di 1.145 euro al mese (che comprendono le tasse e i contributi). Il testo completo del bando è disponibile sul sito della Regione.