Sicilia dai capelli bianchi, nasce il "Progetto terza età"

"I sindacati confederali arrivano in ritardo, ma ci fa piacere lo stesso. Si chiama 'Progetto Terza età ed è uno strumento di pianificazione per interventi a sostegno della popolazione ultrasessantacinquenne dell'Isola". Lo afferma il presidente della Regione Nello Musumeci, in merito alle dichiarazioni di Cgil, Cisl e Uil sulla mancanza di programmi a favore degli anziani siciliani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L'iniziativa del mio governo, lanciata nella seduta di giunta del 17 aprile scorso - prosegue il presidente - prevede la costituzione di un ristretto Comitato tecnico scientifico per fornire ogni necessario apporto. Il progetto vede impegnati, in particolare, i dipartimenti regionali della Salute e della Famiglia e sarà pronto il mese entrante per essere deliberato. Prima dell'adozione, ovviamente - assicura il governatore - vorremo ascoltare anche le proposte di tutte le organizzazioni sindacali".