Aeroporti, Catania: "Gestione pubblica è fondamentale"

"Se qualcuno pensa di privatizzare Gesap non sta facendo i conti con la realtà. L'aeroporto di Palermo è la prova tangibile che si può coniugare con successo la gestione pubblica della società che gestisce un'aviostazione all'incremento del traffico dei passeggeri e al miglioramento complessivo dei servizi. Gli esiti di questa esperienza sono sotto gli occhi di tutti: l'ottima gestione di Gesap ha dato nuova linfa al turismo palermitano". Lo dice il consigliere comunale di Sinistra Comune Giusto Catania, in merito all'ipotesi avazata dalla Regione di creare due società di gestione per l'intera Siciilia.

Secondo Catania: "L'ipotesi di una cogestione dell'aeroporto Palermo con l' aeroporto di Trapani non può prescindere da un'impostazione di carattere pubblico. Per fare questo la Regione Sicilia deve ricapitalizzare l'aeroscalo Birgi di Trapani per evitare che le difficoltà economiche che attraversa possano compromettere il buon risultato raggiunto dall'aeroporto di Palermo. Nulla in contrario alla cogestione dei due aeroporti: tuttavia ciò potrà accadere solo assicurando la gestione pubblica del nuovo aeroporto della Sicilia occidentale".