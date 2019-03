Regione, ratificato il contratto dei dipendenti: parola alla Corte dei Conti

Via libera anche da parte della Giunta regionale al nuovo contratto di lavoro per i dipendenti del comparto della Regione. Il documento era stato sottoscritto qualche settimana fa dall'Aran e dalla quasi totalità dei sindacati, a seguito di una lunga contrattazione. Adesso, l'ultimo passaggio sarà quello della registrazione da parte della Corte dei conti.

"Un altro passo avanti - dice il presidente della Regione Nello Musumeci - per l'effettiva applicazione. A oltre dieci anni dall'ultimo rinnovo, i dipendenti regionali avevano il diritto di vedersi applicare un nuovo contratto di lavoro, come nelle altre Regioni italiane. Per questo motivo, fin dal nostro insediamento, abbiamo accantonato le risorse necessarie e impartito le direttive all'Aran perché si arrivasse il prima possibile al risultato finale, restituendo così valore all'impegno dei lavoratori".

Il nuovo contratto prevede un aumento medio mensile di 90,30 euro, con il riallineamento a quelli nazionali per il periodo 2016-2018. Via libera anche alla riattivazione delle progressioni economiche interne "per la valorizzazione dell'esperienza professionale del personale".